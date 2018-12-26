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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karda mahsur kalan sağlık ekibi, 3 saat sonra kurtarıldı - ADIYAMAN

Karda mahsur kalan sağlık ekibi, 3 saat sonra kurtarıldı - ADIYAMAN

- Adıyaman Sincik Yarpuzlu Köy yolundan görüntü - Ambulanstan görüntü - Karayollarının yolu açma görüntüsü - Genel ve detay görüntülerKarda mahsur kalan sağlık ekibi, 3 saat sonra kurtarıldı - Adıyaman 'da kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yolda mahsur kalan 112 Acil Servis görevlilerini, karayolları ekipleri kurtararak hastaya ulaşmalarını sağladıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yolda yaklaşık 3 saat mahsur kalan 112 Acil Servis görevlilerini karayolları ekipleri kurtardı.Alınan bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyünde yaşayan Yüksel Baş (21), karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Servis'ten yardım istedi.Ambulansla yola çıkan ekipler, Adıyaman - Sincik yolu Yarpuzlu köyü yakınlarında yolun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanması dolayısıyla mahsur kaldı.İhbar üzerine bölgeye giden karayolları ekipleri, yolu açarak yaklaşık 3 saat sonra ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı.112 Acil Servis ekiplerince Sincik Devlet Hastanesine kaldırılan Yüksel Baş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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