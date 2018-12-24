Karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı - MUŞ

- Yolda mahsur kalan öğretmenlerden detay - Yolda kalan araca zincir takılması - Öğretmenlerin servisi itmeleri - Minibüs şoförü Turan Yumlu konuşması - Üçsırt Köyü İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Figen Kubat'ın konuşması - İl Özel İdaresi Ekip Şefi Tulga Akaydın'ın konuşmasıMUŞ (AA) - Muş 'ta görev yaptıkları köylere giderken yolda mahsur kalan 5 öğretmen ile minibüs sürücüsü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.Hafta sonu tatilini kent merkezinde geçiren 5 öğretmeni görevli oldukları Alagün ve Üçsırt köylerine taşıyan Turan Yumlu kontrolündeki minibüs, kar ve tipi nedeniyle Elçiler köyü yakınlarında kara saplandı.Durumun haber verildiği İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, 3 saat süren çalışmayla öğretmenlerin bulunduğu bölgeye ulaştı.Minibüsü saplandığı yerden kurtaran ekipler, öğretmenlerin köye ulaşmasını sağladı.