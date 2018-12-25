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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Karda mahsur kalan öğrenci servisi ve ambulansı ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan öğrenci servisi ve ambulansı ekipler kurtardı

Yolu koyulan karla mücadele ekibi

Karla Mücadele Öğrenci Servisi Harekete Geç Paletli Ambulans Kar Yağışı 

-Düze çıkarılan paletli ambulans ve beraberindeki iş makineleri
-Yolda kalan öğrenci servisi ve kurtarma çalışmaları
-Öğrencilerin durumlarını soran karla mücadele ekibi

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’de olumsuz hava şartları nedeniyle yolda kalan öğrenci servisi ile hasta almaya giderken yoldan çıkan ambulans kurtarıldı. Hakkari genelinde kapalı bulunan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için il özel idaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçitli köyü Pınarca mezrası öğrencilerini taşıyan servis, gece geç saatlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldı. Durumun İl Özel İdaresi Geçitli Şantiyesine bildirilmesi üzerine karla mücadele ekibi hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ilk önce minibüste bulunan öğrencilerle sohbet ederek durumlarını sordu. Daha sonra yolda kalan minibüsü, iş makinelerinin yardımı ile kara saplandığı yerden çıkarılarak köye ulaştırıldı. Geçitli köyüne hasta almaya giden ambulans ise, kayarak yoldan çıktı. Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla ambulans mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Mesai gözetmeksizin zor doğa koşullarına rağmen çalışan karla mücadele ekibi, yöre halkından da tam not aldı. (FT-MSA-Y)
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