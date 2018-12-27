Karda mahsur kalan işçileri AFAD ekipleri kurtardı - AFYONKARAHİSAR
- Karda mahsur kalan işçileri AFAD ekipleri kurtardı - AFAD'ın servis aracını kurtarma görüntüsüKarda mahsur kalan işçileri AFAD ekipleri kurtardı - Afyonkarahisar 'ın İscehisar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda servis araçlarıyla mahsur kalan 30 mermer işçisi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın İscehisar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle servis araçlarıyla yolda mahsur kalan 30 mermer işçisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, İscehisar'da bir mermer fabrikasında çalışan 30 işçi, dün akşam iş çıkışı servis araçlarıyla yola çıktıkları sırada Göynük köyü yakınlarında kar yağışı ve sürgün nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.İhbar üzerine, AFAD ve Jandarma ekipleri, işçileri taşıyan otobüsün mahsur kaldığı bölgeye gitti. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonunda işçilerin bulunduğu otobüs, AFAD'a ait çekici yardımıyla kurtarıldı. Yaklaşık 3 saat yolda mahsur kalan mermer işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan karla kapanan yol, yürütülen çalışmalar sonucunda iş makineleriyle açıldı.