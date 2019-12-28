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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karda mahsur kalan futbol takımı kurtarıldı İzle

Karda mahsur kalan futbol takımı kurtarıldı İzle

Yolda kalan otobüs

Karayolları Mahsur Kaldı Devre Arası Futbol Takımı 

-Yol açma çalışması
-Detaylar
-fotoğraflar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas Belediyespor Futbol Kulübü futbolcularını taşıyan otobüs, Konya-Antalya karayolundaki Alacabel geçidinde mahsur kaldı. Yardımlarına karayolları ekipleri yetişti.Edinilen bilgiye göre, devre arası kampı için otobüsle Antalya’ya giden, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor futbolcularını taşıyan otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle Konya-Antalya karayolundaki Alacabel geçidinde mahsur kaldı. Kafile, Karayolları ekiplerinden yardım istedi. Yaklaşık 1 saat mahsur kalan ekip Karayolları ekiplerinin yardımı ile kurtulup, zincir takarak yollarına devam etti. Futbolcular bu anları cep telefonları ile kaydetti.

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