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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Karda mahsur kalan diyaliz hastası için seferberlik İzle

Karda mahsur kalan diyaliz hastası için seferberlik İzle

Kar kaplı yolda köye ulaşmaya çalışan ekipler

Hastane Devlet Hastanesi Diyaliz Hastası Kar Yağışı Servis Aracı 

-Kurtarmadan foto

( BURSA ) BURSA

- Büyükorhan İlçesi Geyikli Köyü'nde yaşayan 40 yaşındaki diyaliz hastası Selamet Altın, yoğun kar yağışına rağmen acil sağlık hizmetleri ekiplerince ilçe devlet hastanesine başarıyla taşındı. Kar yağışının etkisi altına aldığı Büyükorhan'da yollar ulaşıma kapanırken, diyalize girmesi gereken hasta Selamet Altın'ı almak için diyaliz servis aracı köye gidemeyince Karayolları ve 112 Acil Servis ekipleri seferber oldu. Yolu açmak için Karayolları ekipleri yoğun bir çaba gösterirken, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne ait 4X4 ambulans da hasta Altın'ı evinden almak için yola koyuldu. Karla kaplı yolda mesafe kat eden ekipler, Geyikli Köyü'nde Altın'ın yaşadığı eve ulaştı. Altın, ambulansa bindirilirken, zorlu süreç sonunda Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hastanede diyaliz işlemi tamamlanan hastanın, yollar açılıncaya kadar hastanede yatarak, misafir edileceği belirtildi.
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