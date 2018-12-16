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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Karda mahsur kalan atlar için 20 saatlik seferberlik

Karda mahsur kalan atlar için 20 saatlik seferberlik

Karla mücadele ekibinin zirvede yolu açması

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Kar Kalınlığı Karla Mücadele Harekete Geç 

-Geçe geç saatlerde atlara ulaşılması
-Atlardan görüntüler
-Kamera arkası olup bitenleri anlatan Muhtar Devlet Yılmaz
-Atlardan görüntüler

( HAKKARİ )- Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede, kurtarma operasyonu 20 saat sürdü- 2 bin 800 rakımda mahsur kalan atlardan 14’ü kurtarılırken, biri ise donarak telef oldu HAKKARİ

- Hakkari’nin Durankaya beldesinin 2 bin 800 rakımlı bölgesinde mahsur kalan ve donmak üzere olan atlar, yapılan 20 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. 2 bin 800 rakımda bulunan ve kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu Durankaya beldesi Sarıtaş, Bınmizit ve Çepera mevkiinde mahsur kalan atların kurtarılması için Geçitli Şantiye Şefi Şakir Güldal, operatörler Mehmet Demir, Arif Değirmenci, Hakkari’nin Durankaya Beldesi Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Devlet Yılmaz, güvenlik korucuları ve bazı belde sakinleri hemen harekete geçti. Geceli gündüzlü devam eden karla mücadele çalışmasında Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi zirvede yer yer zor anlar yaşadı. Bazen mola vermek zorunda kalan ekipler, ateş yakarak ısınmaya çalıştılar. Yaklaşık 20 saat süren kurtarma operasyonunda 15 attan 14’ü kurtarılırken bir atın ise soğuktan donarak telef olduğu belirtildi. Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Devlet Yılmaz, zirvede mahsur kalan atların kurtarılmasına vesile olan İl Özel İdaresi yetkilileri ile karla mücadele ekibi ve güvenlik korucularına teşekkür etti. Muhtar Yılmaz, “Beldemiz ve çevre köylerinde yaşayan vatandaşlara ait atların dağda mahsur kaldığı ihbarını aldık. Durumu hemen İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bildirdik. Yetkililer atların kurtarılması için hemen harekete geçmemizi istedi. Geçitli Şantiye Şefi Şakir Güldal, operatörler Mehmet Demir, Arif Değirmenci, güvenlik korucuları ve bazı belde sakinleri ile birlikte yola koyulduk. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu 2 bin 800 rakımda 10 kilometre kat ettik. Durankaya zirvesinde bulunan Sarıtaş, Bınmizit ve Çepera mevkiinde atlara ulaştık. 10 gündür 3 metre karda aç susuz kalan atların gece karanlığında araçların ışıklarına doğru ilerlemesi gözlerimizi yaşarttı. Yanlarımıza geldiğinde ise atların yüzündeki ifade bizi derinden üzdü. Kurtarma çalışması tam 20 saat sürdü. Bu atların kurtarılmasına vesile olan valimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Eğer müdahale etmeseydik bu atların hepsi de soğuktan donacaktı” dedi.
(FT-MSA-Y)
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