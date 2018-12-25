Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

-Kepçelerle araçların çekilmesi ve itilmesi

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( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’in Şirvan ilçesi Maden köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, Şirvan Maden gurup köy yolunda güçlükle yollarına devam ederken, bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, uzun bir beklemeden sonra İl Özel İdaresi kar mücadele ekiplerince kurtarılarak yollarına devam etti. Kırsal kesimlerde kar yağışının etkili olduğu için ulaşımda aksamaların olduğunu söyleyen Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, kar mücadele ekiplerinin büyük bir özveri ile yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Canpolat, “İl Özel idare ekiplerimiz tarafından çalışmalara 40 araç ve 50 personel ile tüm ilçe ve köylerde yolları ulaşıma açtık. Şirvan Maden köy yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar ekiplerimiz tarafından kurtarılarak yollarına devam etti. Pervari, Şirvan, Eruh, Baykan köyleri istikametine gidecek olan sürücülerin kış lastiği veya zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyorum” dedi.



