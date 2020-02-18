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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı - SİİRT İzle

Karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı - SİİRT İzle

- Ekiplerin yolu açma çalışması - Araçların kurtarılması Siirt 'te karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldıSİİRT (AA) - Siirt 'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı.Erzak almak için köylerden ilçeye giden 20 araç içindeki 40 kişi, Geçittepe mevkisinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.ihbar üzerine gelen Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, iki saatlik çalışma sonucu yolu açarak burada mahsur kalanları kurtardı. Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Vatandaşlarımız ilçe şantiye şefliğimize ait ekiplerin çalışmaları sonucu güvenli bir şekilde ilçeye ulaştırıldı. İlçelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Şirvan'da 7, Eruh'ta 6 ve Pervari'de 5 olmak üzere kapalı bulunan 18 köy yolumuzun açılması için tüm ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Mahsur Kaldı Karla Mücadele Kar Yağışı 

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