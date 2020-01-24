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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Karda mahsur kalan 2 yolcu minibüsü yolcularıyla beraber kurtarıldı Haberi

Karda mahsur kalan 2 yolcu minibüsü yolcularıyla beraber kurtarıldı Haberi

Yolcu minibüslerinin yolda mahsur kaldığı andan görüntü,

Mahsur Kaldı Karla Mücadele Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Kar Yağışı 

-İş makinalarının yolu açma çalışmasından görüntü,
-İş makinasına bağlanan halatla minibüsün kurtarılması,
-Yolculardan görüntü,
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Eruh, Pervari, Şirvan ve Baykan ilçelerinde köy yolları ulaşıma kapandı. Pervari Geçittepe köy yolunda 2 yolcu minibüsü ve içindeki yolcular mahsur kaldı. Kapanan yolları açmak ve mahsur kalan minibüslerin kurtarılması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında minibüs ve içindeki yolcular kurtarıldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun bir mesai harcadığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karla mücadele ekiplerinin aralıksız bir şekilde çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Canpolat, "İlçelerde halen kar yağışı devam etmektedir. Ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak yolları ulaşıma açıyor ancak kar durmadığı için açılan yollar tekrar kapanıyor. Gelen ihbarlara anında müdahale ediyoruz. Karda mahsur kalan 2 yolcu minibüsü kurtarıldı. Karla mücadele çalışmamız aralıksız bir şekilde devam etmektedir" dedi.

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