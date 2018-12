Karda kızakla kayıp, horon teptiler... Kar yağışını eğlenceye çeviren köylüler renkli görüntüler oluşturdu İzle

-Drone görüntüsü

( ARTVİN - ÖZEL)- Otantik ve ahşap mimarisiyle dikkat çeken Artvin’in Şavşat ilçesindeki Maden Köyü beyaz gelinliğiyle görenleri büyülüyor- Köylüler çetin geçecek kış mevsimini kızaklarla kayak yaparak, kar üzerinde yaktıkları ateşin etrafında akordeon eşliğinde horon oynayarak eğlenceye çeviriyor ARTVİN



- Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bin 600 rakımlı otantik ve ahşap mimarisiyle dikkat çeken Maden köyü beyaz gelinliği ile görenleri etkiliyor. Yağan mevsimin ilk yoğun karıyla birlikte köylüler, çetin geçecek kış mevsimini kızaklarla kayak yaparak, kar üzerinde yaktıkları ateşin etrafında akordeon eşliğinde horon oynayarak eğlenceye çeviriyor. Yaz mevsiminde 85 hane, kış mevsiminde ise 43 haneye düşen Maden köyünde kışın kar kalınlığı yer yer 2 metreye yaklaşıyor. Her mevsim doğal güzelliğiyle ve ahşap mimarisiyle ziyaretçi akınına uğrayan Maden köyü, yağan karla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Maden köylüleri karla yaşamaya alıştıklarını belirterek, iş yaparken Gürcüce ve Türkçe türkü söyleyerek eğleniyor. Köylülerden Aytekin Seçer, köylerinin çok güzel olduğunu belirterek “Burası çok güzel bir köydür. Yazın başka, kışın ise bir başka güzel bir köydür. Kışın çok kar yağıyor. Ama bizler kızak kayarak, karda horon oynayarak ve kartopu oynayarak uzun kış günlerini eğlenceye çeviriyoruz. Akşamları komşuluğa gidiyoruz. Her akşam bir evde toplanarak Gürcüce ve Türkçe türküler söylüyoruz. Çay içiyoruz meşhur patatesimizi sobada pişirerek hep birlikte yiyoruz. Yani kışın eziyetini eğlenceye çevirmesini biliyoruz” dedi.

Yaşlısı, genci tahta kızaklarla kayak yapıyor Köylülerden 70 yaşındaki Ali Çavuş ise, hayatı boyunca köyünü terk etmediğini ve köyde yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Kışın köylerine çok kar yağdığını belirten Çavuş, “Eşimle birlikte hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. 16 büyükbaş hayvanım var. Her sabah erkenden kalkıp hayvanlarımızı besleriz. Sabah kahvaltısını tek başımıza asla yapmayız. Komşularımızı çağırırız. Hep birlikte kahvaltı yaparız. Öğleden sonra dışarı çıkar kar yağışı altında horon oynarız. Kızaklarla kayak yaparız. Dedelerimizden, ninelerimizden günümüze gelen gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Köyde kadınlar hayvanlarla uğraşırken, erkekler ise ahşaptan yapılmış evlerin kardan zarar görmemesi için küreklerle çatılardaki karları temizliyor. Zaman zaman akordeon eşliğinde türküler söylüyorlar. Yaşlısı genci tahtadan yaptıkları kızaklarla kayarak kışın tadını çıkarıyor. (ZA-ÖS-Y)