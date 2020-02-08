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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Karda kaza kameraya yansıdı

Karda kaza kameraya yansıdı

Kaza anı

Kar Temizleme Zincir Takma Kamera Köy Yolları Kar Yağışı 

-Karla kaplı yollar ve araçlar

( SAMSUN )- Bafra'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Maddi hasarlı bir kaza kameraya yansıdı. Bafra’da dün gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağış nedeni ile bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte çalışmalara başlayan Bafra Belediyesi ekipleri yollarda kar temizleme çalışmaları yaptı. Samsun-Sinop kara yolunda kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler zincir takmak mecburiyetinde kaldı. Bafra’da kar yağışının bugün ve yarın etkili olacağı kaydedildi.
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