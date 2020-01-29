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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Karda kaybolan Ali Kaçar'ın cenazesi morga kaldırıldı

Karda kaybolan Ali Kaçar'ın cenazesi morga kaldırıldı

Jandarma köpeği Sarı

Jandarma Cenaze Akalan Kadavra 

-Cenazenin AFAT'ın paletli kar aracı ile getirilmesi
-Cenazenin tabuta alınması
-Cenaze aracına taşınması
-Olan biteni takip eden aile yakınları
-Önceki aramalardan detaylar
-Kayıp Ali Kaçar'ın fotoğrafı

( MERSİN )- 38 gündür Musabozulduğu Yaylası'nda karda kaybolan çiftçi bugün bulundu MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde 23 Aralık'ta ilçeye bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda kaybolan çiftçi Ali Kaçar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesinin ardından cenaze Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Bugün Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan komutasında İlçe Jandarma ekibi ile birlikte Taşucu Jandarma Asayiş Komando Timi ve AFAT bölgede arama çalışmasını sürdürdü. Arama çalışmaları esnasında Dedeli mevkisinde jandarma kadavra kepeği 'Sarı'nın tepkisi üzerine bölgeyi iyi bilen Ragıp Böcüoğlu adlı vatandaş ile jandarma ekipleri cesede ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesinin ardından Kaçar'a ait ceset Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaçar, 23 Aralık günü 3 arkadaşıyla çıktığı karlarla kaplı Musabozulduğu Yaylası'nda tipiye yakalanarak kaybolmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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