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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karda kayan yolcu otobüsü yoldan çıktı

Karda kayan yolcu otobüsü yoldan çıktı

Kayan otobüsten görüntü

Polis Yolcu Otobüsü Otobüs Firması Otobüs Şoförü 

-Otobüs şoförü ile röportaj
-Yolun trafiğe açılması
-Detay görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun-Ankara karayolunda yolcu otobüsü kar ve buzlanmadan dolayı yaklaşık 50 metre kayarak yoldan çıktı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Rize seferini yapan bir otobüs firmasına ait 34 ZZ 48 99 plakalı yolcu otobüsü Samsun-Ankara karayolu Hacılı Kavşağı'ndan sonra yokuş aşağı inerken karla kaplı yolda yaklaşık 50 metre kayarak yoldan çıktı. 21 yolcusu bulunan otobüste yaralanan olmadı. Yolcular, kaza yerine gelen başka bir otobüsle yola devam etti. Otobüs kaza yerine gelen iki çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı. Kazayla ilgili bilgi veren otobüs şoförü, "İstanbul'dan gelip Rize'ye gidiyorduk. Buzlanma nedeniyle otobüs kaydı. 21 yolcumuz vardı. Yolcularımıza bir şey olmadı. Yoldan ilk geçen bizdik. 50 metre falan kaydık” dedi.
Otobüsü kurtarma esnasında yolu tedbir için ulaşma kapatan trafik polisleri, daha sonra yolu trafiğe açtı. (KA-SLH-
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