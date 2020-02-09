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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Karda kayabilmek için sıra beklediler

Karda kayabilmek için sıra beklediler

Kayan çocuklardan detay

Hafta Sonu Kalaba Alabalık Kar Yağışı 

-kalabalıktan detay
-kaymak için sıra bekleyenlerden detay
-çocuk ile röp
-Şirinevler Mahallesi'nde kayan çocuk ve ailelerden detay
-Yaşanan kazalardan detay
-aracın altında kalmaktan kurtulmasından detay

( KARABÜK )- Kar keyfini yaşarken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular KARABÜK

- Karabük'te etkili olan kar yağışıyla birlikte karın keyfini yaşayan vatandaşlar, yoğunluktan dolayı sıra beklemek zorunda kaldı. Dün akşam saatleri itibari ile Karabük genelinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken vatandaşlar ve çocukların karın keyfini çıkarmak için sokaklara akın etti. Aydınlıkevler Mahallesi’nde hafta sonunu da fırsat bilen çocuklar ve yetişkinler soğuk hava ve kar yağışına aldırmadan kayak keyfi yaşadı. Kalabalığın yoğun olduğu yerde kaymak isteyenler sıra beklemek zorunda kaldı. Kar keyfini doyasıya yaşayan çocuklar, “Çok eğleniyoruz. Bizde bu kadar kar ve insan olacağını beklemiyorduk. Dün geceden kar tutmamıştı. Bu sabah kar olunca hepimiz sokaklara çıktık. Kaymaya başladık. Sabaha kadar kaymayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandılar. ‘Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular’ Bütün mahallelerde olduğu gibi Şirinevler Mahallesi Mehmet Akif Caddesinde de aileler ve çocuklarda karın keyfini doyasıya yaşadı. Çocuklar poşetlerle ve plastik kutularla kayarak eğlenirken, küçük kazalar meydana geldi. Bazı çocuklar zeminin çok kaygan olması nedeniyle yoldan geçmekte olan araçların altında kalmaktan onları izleyen vatandaşlar sayesinde kurtuldular.
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