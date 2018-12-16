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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Karda kamyonete bağladıkları leğenle kaydılar

- Karda kamyonete bağladıkları leğenle kaydılar

- Kamyonete bağladıkları leğenle kaymaları

( ARTVİN ) ARTVİN

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- Artvin’de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar kamyonetin arkasına bağladıkları leğenle kayması ilginç görüntüler oluşturdu. Artvin’de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Bin 940 rakımlı Borçka-Macahel karayolundaki karı fırsat bilen Sedat Gülbin, Şener Gökdemir ve Emre Ertürk arazi araçlarıyla çıktıkları karayolunda kamyonetin arkasına iple bağladıkları leğenle kaydılar. Kayak keyfine farklı bir bakış açısı getiren vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydetti.
(ZA-
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