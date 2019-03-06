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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karda ilerleyemeyen tırların imdadına traktörler yetişiyor İzle

Karda ilerleyemeyen tırların imdadına traktörler yetişiyor İzle

Tırların traktörle çekilmesi

Hayvancılık Hayvan 

-Detay ve genel görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

- Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Erzurum’da kar ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorlanan tırların yardımına traktörler yetişiyor. Erzurum’un güney ilçelerinde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların kış çilesi sürüyor. Tırlarla başka köylere ot nakli yapan besiciler zaman zaman kar ve buz nedeniyle zorlanıyor. Kara saplanan ve buzda ilerlemekte güçlük çeken tırların imdadına traktörler yetişiyor. Yolda kalan tırlar halatla traktöre bağlanarak çekiliyor. Uzun süren uğraşlar sonrası tır ve kamyon araçları traktörler yardımı ile yola devam ediyor.
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