Karda hayvanlarıyla mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

-AFAD’ın kar motorunu indirmesi

-Yol açma çalışması

-112’nin ilerlemekte güçlük çekmesi

-Hayvanların dağdan getirilmesi

-Karda ilerleyemeyen hayvanların çekilmesi

-AFAD ekiplerinin hastaları sırtında taşıması

-Kar motoru ile yararlıların getirilmesi ve sağlık ekiplerinin sırtlarında taşıması

-Hastalara müdahale

-Genel detaylar

-Köylülerden Mehmet Özerbilek Röp.

-AFAD Şube Müdürü Maşallah Yıldız Röp.

- Hayvanların açılan yolda ilerlemesi



( MUŞ )- Ekipler, donma tehlikesi geçiren 3 kişiyi karda sırtlarında taşıdı- Muş’ta dondurucu soğukta can pazarı- Karda 200 hayvanla 10 saat mahsur kalan köylülerden üçü donma tehlikesi geçirdi MUŞ



- Muş’un Kayalısu köyünden hayvanları ile ovaya inmeye çalışan 15 vatandaş, kar ve soğuk hava nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlardan donma tehlikesi geçiren biri çocuk, üç kişi ekipler tarafından sırtta taşındı. Muş’ta küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını Kayalısu köyünden ovaya indirmeye çalışan vatandaşlar, kar ve soğuk hava nedeniyle yollarına devam edemedi. Durumu Jandarmaya bildiren hayvan sahipleri yardım istedi. Olayın AFAD, İl Özel İdare, 112 ve UMKE’ye bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu. Kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan yolda yol açma çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 4 saatlik bir yol açma çalışması yaptı. Zaman zaman yoldan çıkan ekipler zor anlar yaşadı. Yoğun kar nedeniyle ilerleyemeyen ekipler, AFAD’ın kar motoru ile mahsur kalan vatandaşlara ulaşabildi. Olay yerine ulaşan AFAD ve 112 ekipleri burada donma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Ahmet Erez, Erkan Erez ve Nesim Erez’e ilk müdahaleyi burada yaptı. İlk müdahalenin ardından donma tehlikesi geçiren hastaları sırtına alan AFAD ekipleri, kar motoru ile hastaları ambulanslara taşıdı. Hastalar, ambulanslarda yapılan müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sabah saat 7’de yola çıktıklarını ifade eden köylülerden Mehmet Özerbilek, “Sabah 7’de yola çıktık ve ancak bu saatte buraya vardık. Toplamda 10 kişiydik ve 200 tane de hayvanımız var. Köylülerin yarısı geri döndü geri kalan yarımızda yola devam etti. Allah, devlete zeval vermesin İl Özel İdaresi, AFAD, 112 ve UMKE ekipleri gelip bizi kurtardı. Teşekkür ediyorum. İçimizde çocuk ve bazı arkadaşlarımız donma tehlikesi geçirdi. AFAD ekipleri onları götürdü.” dedi.

AFAD Şube Müdürü Maşallah Yıldız ise, saat 14.00’te Jandarmadan gelen ihbar üzerine harekete geçtiklerini söyledi.



Kayalısu köyünden 15 kişinin hayvanları ile Muş’a doğru yola çıktığını belirterek, “Kayalısu köyünden 15 çoban sürüleriyle Muş’a gelirken yolda donma tehlikesi geçiriyor. Sabah 7’de yola çıkan vatandaşlardan saat 16.00’ya kadar haber alınamayınca yola çıktık. Muş AFAD, İl Özel İdare, 112 ve UMKE ile birlikte buraya geldik. Çavuştepe mevkiinde belli bir noktaya kadar geldik. Karın yoğun olması nedeniyle greyder buradan geçemedi. Bizde buradan kar motoru ile ilerleyip 3 hastayı alıp, diğer vatandaşları da kurtarıp Muş’a doğru gidiyoruz.” diye konuştu.



