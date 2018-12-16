Karda hamsi pişirip, 2 bin 750 rakımda buzul gölde yüzdüler Haberi

-- Zafer Koçal röp.

-- Balık pişiren adam

-- Alana yürüyen insanlar

-- İnsanların göle girmesi

-- Röpler

-- Detay



( RİZE )- İki ayağı olmayan engelli vatandaş Mustafa Beyaz buzuldan çıkarken Türk bayrağı açtı. RİZE



- Rize’de bu yıl 5.'si düzenlenen Kaçkar Kış Yüzme Şenliği’nde katılımcılar dondurucu soğuğa rağmen 3 bin rakımdaki buzul gölde yüzdüler. Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Buzul Gölü’nde bugün sıradışı bir etkinlik düzenlendi.

Rizeli dağcı Hasan Önder tarafından organize edilen etkinliğin 5.’si düzenlendi.

Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Dağcılık İl Temsilcisi Mehmet Kemal Arıcı ve yaklaşık 400 doğa sever katıldı.

Etkinliğe il merkezinden ve komşu illerden de katılım oldu. Ovit Dağ’ında buluşan meraklı dağcılar karayolundan etkinlik alanına yaklaşık bir saat yürüdü. Etkinlik alanındaki göl buz tuttuğu için ağaç motoruyla buzlar kesildi. Gölün kenarında 20 santimetre olan kalınlık, üç metrelik derinlikte yaklaşık 90 santime ulaşınca buzlar kesilemedi. Buzula giren katılımcılar çıktıklarında ise çay içerek ısındı. İki ayağı olmayan engelli vatandaş Mustafa Beyaz buzuldan çıkarken Türk bayrağı açtı. Etkinliğin organizatörü Hasan Önder yaptığı açıklamada kış turizmine dikkat çekmek için bu etkinliği yaptıklarını ifade ederek, "Sıra dışı etkinliği sıra dışı insanlar yapar. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu yıl yaklaşık 40 kişi suya girme cesareti etti. Gerçekten çok farklı bir çalışmanın beşincisini yapmayı başardık" dedi.

Etkinlik için İstanbul’dan geldiğini ifade eden Kübra Yılmaz ise, "Uzun zamandır planlamıştım. Yapmayacağım diye korktum ve bir heyecan oldu. Girince su soğuk değildi ama çıkınca üşüdüm. İnsanın yüzü biraz yanıyor. Her sağlıklı insanın bir kez denemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. (KA-OK-

