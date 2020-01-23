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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Karda drift pahalıya patladı İzle

Karda drift pahalıya patladı İzle

-DRİFT GÖRÜNTÜLERİ

( SİVAS )- Sivas’ta lüks bir otomobilin karlı kaplı yolda drift atarken kaldırıma saplandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı SİVAS

Kamera Cep Telefonu Kar Yağışı 


- Sivas’ta lüks bir otomobilin karlı kaplı yolda drift atarken kaldırıma saplandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kimileri bu anları eğlenceye dönüştürmek istedi. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen lüks bir otomobilin sürücüsü, kentin işlek caddelerinden Atatürk Caddesinde, karla kaplı yolda drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Araç drift atarken kaldırıma çıkarak direğe çarptı. Sürücü, lüks aracının hasar görmesine rağmen drinf atmaya devam etti. Sürücünün drift yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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