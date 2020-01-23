Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Karda aç kalan yaban hayvanları için ormana yem bırakıldı İzle

Karda aç kalan yaban hayvanları için ormana yem bırakıldı İzle

Ekiplerin ormanlık alana yem bırakması

Ormana Ormanlı Yabani Hayvanlar Hayvan Irak 

-Detaylar

( KASTAMONU - ÖZEL) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Daday ilçesinde yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından ormanlık alana yem bırakıldı. Kastamonu’nun Daday ilçesinde Ballıdağ Devlet Avlağında ormanlık alana yaban hayatı için yem bırakıldı. Sinop 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından yapılan yemleme çalışmasında 300 kilogram saman, 150 kilogram buğday, manav ve pazaryerinden toplanan 50 kilogram elma ile 40 kilogram lahana, Ballıdağ Devlet Avlağında bulunan muhtelif yerlere bırakıldı. Zorlu kış aylarında yiyecek bulmada zorlanan yabani hayvanlar için yapılan yemleme çalışması sonucu ormanlık alanda yaşamını sürdüren yaban hayvanlarının korunması amaçlanıyor. Yemleme çalışmalarının önümüzdeki günlerde de ağır kış şartlarında da farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı