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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Karbonmonoksitten zehirlenen genç kız hastaneye kaldırıldı

Karbonmonoksitten zehirlenen genç kız hastaneye kaldırıldı

Hastane

Genç Kız Hastane Karbonmonoksit Karbon Sağlık Ekipleri 

-Genç kızın getirilmesi
-Detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. İslahiye ilçesi Kırıkçalı Mahallesi’nde Buket Sena Barak (19), evde yalnız olduğu esnada uyuya kaldı. Barak, komşusunun kapıyı çalması üzerine uyanmadı ve durumu ailesine bildirdi. Barak’ın zehirlendiğini anlayan ailesi, sağlık ekipleri çağırdı. Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürülen genç kız, tedavi altına alındı.
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