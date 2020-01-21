Karbonmonoksitten zehirlenen genç kız hastaneye kaldırıldı

- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. İslahiye ilçesi Kırıkçalı Mahallesi’nde Buket Sena Barak (19), evde yalnız olduğu esnada uyuya kaldı. Barak, komşusunun kapıyı çalması üzerine uyanmadı ve durumu ailesine bildirdi. Barak’ın zehirlendiğini anlayan ailesi, sağlık ekipleri çağırdı. Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürülen genç kız, tedavi altına alındı.
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