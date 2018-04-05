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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Karbonmonoksit zehirlenmesi - TEKİRDAĞ

Karbonmonoksit zehirlenmesi - TEKİRDAĞ



: - Jandarma Ekipleri Olay yerinde - Savcılık ve Olay yeri inceleme - Köy Halkından Mustafa Koç konuşması - Recep Işık'ın cesedinin kaldırılması - Recep Işık'ın fotoğrafı Tekirdağ 'da karbonmonoksit zehirlenmesiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde, eski okul binasında yalnız yaşayan kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde, Recep Işık'ın (72) sabah kahvehaneye ve camiye gitmediğini fark eden arkadaşları, yaşadığı binaya gitti.Işık'ın, hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.Sağlık ekipleri, Recep Işık'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.Soruşturma sürüyor.

Okul Binası Karbonmonoksit Kahvehane Sağlık Ekipleri Karbonmonoksit Zehirlenmesi 

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