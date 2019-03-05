Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu ölen öğretmenin cenazesi adli tıp kurumuna getirildi

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum'un Karayazı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ücretli öğretmen Muhammet İslam Dinç (33) evinde ölü bulundu. Dinç’in cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Karayazı ilçesinin Karabey Mahallesi'ndeki ilkokulda 2018'den beri ücretli sınıf öğretmenliği yapan Muhammet İslam Dinç, bugün sabah okula gitmeyince öğrenciler velilerine haber verdi. Öğretmenin kaldığı eve muhtarla birlikte giden köylüler, Dinç'in cansız bedeni ile karşılaştı. Jandarmaya bilgi verilmesi üzerine olay yeri inceleme ekibi evde araştırma yaptı. İlçe hastanesine kaldırılan bekar olduğu öğrenilen Muhammet İslam Dinç'in ilk belirlemelere göre sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirtildi. Dinç’in cenazesi otopsi ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Karayazı Belediyesine ait cenaze aracıyla Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Karayazı ilçe nüfusuna kayıtlı olan İlahiyat Fakültesi mezunu Dinç'in bugün toprağa verileceği bildirildi.

Taziye ve başsağlığı Öte yandan Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce taziye mesajı yayınlandı. Mesajda, “Kurumuz bünyesinde Karabey İlkokulunda görev yapan öğretmenimiz Muhammet İslam Dinç, soba kapağının açık kalması ile uyku esnasında zehirlenerek vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.” denildi.

