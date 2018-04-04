Karbonmonoksit zehirlenmesi - ERZİNCAN

- Hastane servisi görüntü - Rahime Çetinkaya röportaj Erzincan 'da karbonmonoksit zehirlenmesi - Mercan ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındıERZİNCAN (AA) - Erzincan Mercan ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Zöhre Genç (44), Rahime Çetinkaya (72), Utku Ömer Genç (9) ve Ahmet Genç (13) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.Durumu fark eden Rahime Çetinkaya 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.Olay yerine gelen ekiplerce karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişi, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Burada ilk müdahaleleri yapılan aile, ambulansla Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.