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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - KONYA

Karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - KONYA

- Cenaze nakil aracının morg önünde görüntüsü - Yaşlı adamın cansız bedeninin otopsi için Beyşehir Devlet hastanesi morguna alınması - Cenaze nakil aracı Konya 'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölüKONYA (AA) - Konya 'nın Derebucak ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Sarayönü Mahallesi'nde bulunan müstakil evinde tek başına yaşayan 79 yaşındaki Hüseyin Kabakçı'ya telefonla ulaşamayan çocukları, durumu komşularına haber verdi.Evin balkonundan giren bir komşusu Kabakçı'yı oturma odasındaki kanepe üzerinde hareketsiz şekilde görünce durumu ailesine, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Adrese gelen ekipler, yaşlı adamın hayatta olmadığını belirledi. Kaloriferli olmasına rağmen soba da kullanılan evde olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemelerde bulundu.Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside Kabakçı'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

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