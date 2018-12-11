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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Adli Tıp Kurumu - GAZİANTEP

Karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Adli Tıp Kurumu - GAZİANTEP

- Gaziantep Adli Tıp Kurumu - Cenazenin aileye teslim edilmesi Gaziantep 'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Şehitkamil ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, birlikte yaşadığı yakını hastaneye kaldırıldıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in merkez Şehitkamil ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kadından biri yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Batal Mahallesi'ndeki müstakil bir evde birlikte yaşayan Bedriye Bekler (77) ile Fatma Bozan'dan (81) haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.Ekipler, kapıyı açarak eve girdiklerinde Bekler'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.Baygın haldeki Bozan ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Bedriye Bekler'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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