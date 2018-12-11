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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Karbonmonoksit zehirlenmeleri - 34 kişi hastaneye kaldırıldı - GAZİANTEP

Karbonmonoksit zehirlenmeleri - 34 kişi hastaneye kaldırıldı - GAZİANTEP

- Karbonmonoksit zehirlenmeleri - 34 kişi hastaneye kaldırıldı - Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni acilinden detaylar Gaziantep 'te karbonmonoksit zehirlenmeleri - Kent merkezinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 34 kişi hastaneye kaldırıldıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 34 kişi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, kent merkezinde karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 34 kişiden 19'u 112 Acil Servis ekiplerince, 15'i yakınları tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastane Karbonmonoksit Karbon 

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