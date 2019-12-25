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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam evinde ölü bulundu

Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay yeri genel detay

Karbonmonoksit Karbon Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerine sevk edilen polis ekipleri
-Genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Uhud Mahallesi Akçaköş Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Ali İnel’den iki gündür haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek İnel’in evine giderek kapıyı çaldı. Yaşlı adamdan ses alamayan komşuları kapıyı kırarak eve girdi. Ali İnel’i yerde baygın halde bulan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ulaşan sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Ali İnel’in evinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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