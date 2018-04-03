Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
- Karbonmonoksit gazından zehirlenen üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

- Karbonmonoksit gazından zehirlenen üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

-Cenaze namazından görüntüler

Yoğun Bakım Ünitesi Yaşam Mücadelesi Karbonmonoksit Cenaze Namazı Üniversite Öğrencisi 

--Yakınlarının ve arkadaşlarının ağlaması
--Cenaze namazının kılınması
--diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen ve yoğun bakımda bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybeden üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı. 26 Mart tarihinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Murat Can Sarıcan ile annesi 63 yaşındaki Semra Sarıcan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Eve giren 112 ekiplerinin yaptığı muayenede anne Semra Sarıcan'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Durumu ağır olan Murat Can Sarıcan ise ambulansla kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Murat Can Sarıcan, bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Sarıcan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Huna Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye katılan ailesi ve arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu. (AG-
İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı