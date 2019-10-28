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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen öğretmen hayatını kaybetti

Karbonmonoksit gazından zehirlenen öğretmen hayatını kaybetti

-öğretmenin morgdan alınması

Jandarma Karbonmonoksit Müzik Öğretmeni Öğretmen Karbon 

--morg ve yakınları detay
--hayatını kaybeden öğretmenin fotoğrafı

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen öğretmen hayatını kaybetti. Olay, merkeze bağlı Dilek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Akın Demirkol, köydeki evine gitti. Bahçede tek başına mangal yapan Demirkol, soğuk hava nedeniyle mangalı evin içerisine aldı. Demirkol, bir süre sonra çıkan karbon monoksit gazından zehirlendi. Telefonlarını açmaması üzerine köye giden ailesi Demirkol’u yerde hareketsiz bir şekilde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Demirkol’un hayatını kaybettiğini belirledi. Öğretmenin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunu kaldırıldı. Demirkol, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak defnedildi.
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