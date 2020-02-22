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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen aileyi ölümden minik Ahmet kurtardı

Karbonmonoksit gazından zehirlenen aileyi ölümden minik Ahmet kurtardı

5 kişilik ailenin yaşadığı sobalı ev

Acil Servis İlk Müdahale Yaşam Mücadelesi Karbonmonoksit Karbonmonoksit Zehirlenmesi 

-Evin bacası
-Zehirlenme olayını yaşandığı evin odası
-Mahalle sakinlerinden Hacer Uçar ile röp.
-Tokat Devlet Hastanesi acil servis detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta karbonmonoksit gazından zehirlenen aile minik Ahmet’in tuvalet ihtiyacı nedeniyle uyanması sonucu ölümden döndü. Edinilen bilgiye göre; Tokat’ta kent merkezinde bulunan Mehmetpaşa Mahallesi'nde İşeri ailesinin evinde sobadan çıkan gazdan dolayı karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı. Sabah saatlerinde evin en küçük çocuğu 5 yaşındaki Ahmet, tuvalet ihtiyacı gelince annesi Zekiye İ.’yi(34) uyandırmayı zor da olsa başardı. Çocuğuna yardım etmek için ayağa kalkan anne, baygınlık geçirerek yere yığıldı. Diğer çocukların da gürültüyle uyanması sayesinde faciadan dönüldü. 112 ekiplerinin ilk müdahalesiyle Tokat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınan kadının karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadığı tespit edilince, tamamı aynı odada uyuyan ailenin diğer bireyleri de hastaneye götürüldü. Anne Zekiye İ. ile birlikte, Eray İ.(15), Ela İ.(13) ve uyanması ile aileyi kurtaran 5 yaşındaki Ahmet İ.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu, 8 yaşındaki Elif İ.’nin ise tedavisinin devamı için Ankara’ya sevk edileceği belirtildi. Yaşanan olayın ardından ise AFAD ekipleri evde ölçüm yaptı. Mağdur aileye yardımcı mahalle sakinlerinden Hacer Uçar, babalarını yaklaşık 1 ay önce kaybeden çocukların ikinci bir olayla sarsıldığını söyledi.

5 yaşındaki Ahmet’in tuvalet için uyanması sonucu ailenin ölümden döndüğünü belirten Uçar, küçük bir evde ailenin yaşam mücadelesi verdiğini sözlerine ekledi.
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