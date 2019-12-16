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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 96 yaşındaki kadın öldü - KOCAELİ

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 96 yaşındaki kadın öldü - KOCAELİ

- Yaşlı kadının ekipler ve yakınları tarafından evden çıkarılıp ambulansa konmasıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kandıra ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 96 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Süleyman Koyun, Esentepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan annesi Mükerrem Koyun'u (96) evinde hareketsiz halde buldu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Koyun'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Yaşlı kadının dün gece sobadan sızan ve sobadan sıçrayan kıvılcımla perdenin tutuşmasından ortaya çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendiriliyor.

Cenaze Karbonmonoksit Karbon Sağlık Ekipleri 

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