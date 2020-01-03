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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti

Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti

Sokaktan görüntü,

Polis Cenaze Karbonmonoksit Karbon Polis Ekipleri 

-apartmandan görüntü,
-ekiplerden görüntü,
-detaylar
-cenazelerin evden çıkarılışından görüntü

( ÇORUM -ÖZEL) ÇORUM

- Çorum’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğul hayatını kaybetti. Olay, Kale mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer 3. Sokak’ta bir apartmanda yaşayan Güleser Gökgöz (77) ile oğlu Murat Gökgöz’den (46) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekipleri, evde anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede anne Güleser Gökgöz ve oğlu Murat Gökgöz’ün karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Talihsiz anne-oğulun cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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