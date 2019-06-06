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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karayolundaki eşek sürücülere zor anlar yaşattı Haberi

Karayolundaki eşek sürücülere zor anlar yaşattı Haberi

Yol ortasındaki eşekten detay

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Trafik Kazası Bild Ormanlı Karahisar Hayvan 


- Afyonkarahisar-Kütahya karayolunun 30'uncu kilometresinde otoyol üzerinde başıboş gezen eşek görenleri hayrete düşürdü. Akan trafiğin ortasında kalan eşek sürücülere zor anlar yaşattı. Bayram yoğunluğunun yaşandığı otoyollarda hızla akan trafiğin ortasında sıra dışı bir olay yaşandı. Öğle saatlerinde Afyonkarahisar-Kütahya karayolunun 30'uncu kilometresinde otoyolda başıboş olarak gezen eşek sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre akan trafiğin ortasında kalan eşek panik halinde yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı. Nereden ve nasıl yola çıktığı bilinmeyen hayvan, trafikte seyreden sürücüler için de tehlike oluşturdu. Eşeğin zarar görmesinden ve trafik kazasına yol açmasından endişe duyan araç sürücüleri durumu yetkililere bildirdi. Öte yandan yaklaşık 15 dakika karayolundan çıkmaya çalışan eşek, yetkililer olay yerine gelmeden ormanlık alana geçerek hızla gözden kayboldu.
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