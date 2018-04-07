Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Karayolunda yasak diye at arabalarıyla su kanalında böyle ilerlediler

Karayolunda yasak diye at arabalarıyla su kanalında böyle ilerlediler

At arabasının suda ilerlemesi

Kanald Sosyal Medya Rekor Su Kanalı Sulama Kanalı 

-Belediye açıklamasının fotoğrafı

( ADANA ) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nden "At arabası sulama kanalında da yasak" uyarısı- Kent merkezinde DSİ'ye ait sulama kanalında at arabasıyla ilerleyen gençlere, Adana Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı geldi ADANA

- Adana Büyükşehir Belediyesi'nden içi dolu sulama kanalında at arabasıyla ilerleyen kişilerin görüntüsünü sosyal medyada paylaşarak, "Aylar öncesinde başkanımız Hüseyin Sözlü bir ilke imza atarak at arabalarını yasaklamıştı. Fakat bunun sadece karayolunda yasak olduğunu zanneden çılgın Adanalılar var, onlara sesleniyoruz, kanalda da yasak” paylaşımında bulundu. Kent merkezinde içi dolu olan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında at arabasıyla ilerleyen 2 kişinin görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Trafikte bir ata araç çarpması ve atların aşırı sıcaklardan bayılmaları nedeniyle 19 Ağustos 2017'de kentte atlarla yük taşınmasını yasaklayan Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda at arabasıyla sulama kanalında ilerleyen gençlerin videosunu yayınlayarak "Aylar öncesinde başkanımız Hüseyin Sözlü bir ilke imza atarak at arabalarını yasaklamıştı. Fakat bunun sadece karayolunda yasak olduğunu zanneden çılgın Adanalılar var, onlara sesleniyoruz, kanalda da yasak!” ifadelerine yer verdi. Belediyenin paylaşımı da yüzlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı