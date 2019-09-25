Karayolunda faciaya ramak kala... Polislerin içinde bulunduğu otomobilin üzerine çam ağacı devrildi



- Muğla’da karayolunda seyir halinde olan aracın üzerine karayolu kenarındaki çam ağacı devrildi. Şans eseri araçta bulunan polis memurları olaydan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, Muğla’da toplantıya katılan Milas-Bodrum Havalimanında görevli iki polis memuru, toplantı sonrası 48 U 9431 plakalı özel araç ile görev yerlerine seyir halinde iken Yatağan-Milas karayolu Boğa yokuşu Kozağaç yol ayrımında seyir halinde iken üzerlerine büyük bir çam ağacı devrildi. Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulansı, jandarma ve emniyet trafik ekipleri yönlendirildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan polis memurları kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi sonrası taburcu oldular. Bölge sakinleri ağaçların karayolunda seyreden araçlar için büyük tehlike oluşturduğunu, daha önce de buna benzer olayların yaşandığını söylediler. (BT-Y)

