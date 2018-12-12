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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karayolunda bulunan Tarihi Kuyu Jandarmayı Harekete Geçirdi Video

Karayolunda bulunan Tarihi Kuyu Jandarmayı Harekete Geçirdi Video

Kuyudan görüntü

Karayolları Jandarma Güvenlik Önlemi Harekete Geç Emniyet Şeridi 

-Ekiplerin incelemesi
-Yoldan detay
-Detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Tire ilçesinde Yol çalışmasında bulunan tarihi kuyu heyecan yarattı. Jandarma ve müze yetkilileri harekete geçti. Tire Belevi yolunda Karayolları ekiplerinin çalışma yaptığı sırada karayolunun hemen kenarında bulunan tarihi kuyu Jandarma ekiplerini harekete geçirdi.Müze Yetkilileri ise alana gelerek incelemelerde bulundu. Olay dün akşam saatlerinde Tire - Belevi yolunda meydana geldi. Tire - Belevi yolunda Çayırlı Köyü yakınlarında şarampol temizleme çalışması yapan karayolları ekibi, yol kenarındaki otları temizlerken, yerdeki mermer taş dikkatlerini çekti. Tarihi bir obje olabileceğini düşünen karayolları işçileri, taşın etrafını özenle temizlediler ve ortaya yaklaşık 20 metre derinliğinde bir kuyu çıktı. Karayolları işçileri durumu hemen jandarmaya bildirdiler. Olayın olduğu noktaya kısa sürede intikal eden jandarma ekipleri, hemen güvenlik önlemi aldılar ve trafik akışını da kontrollü olarak sağladılar. Bir süre sonra müze yetkilileri kuyunun bulunduğu noktaya geldiler. Burada kuyunun fotoğraflarını çeken ve inceleme yapan müze yetkilileri, yarın daha detaylı inceleme yapacaklarını çıkan esrin en az 100 yıl ve daha öncesi olabileceğini söylediler. Jandarma kuyunun etrafına emniyet şeridi çekti ve kuyuyu korumaya aldı.
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