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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karayolunda bıçaklı kavga sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

Karayolunda bıçaklı kavga sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

Kavga anı cep telefonu görüntüsü

( BALIKESİR )- Yol verme tartışması meydan dayağına döndü BALIKESİR

Meydan Dayağı Yol Verme Kavgası Bıçaklı Saldırı Cep Telefonu Bıçaklı Kavga 


- Balıkesir’in Edremit ilçesinde karayolundaki yol verme kavgası sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Edinilen bilgiye göre, olay dün öğle saatlerinde Kocaseyit Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Siyah renkli ve içinde 2’si bayan 4 kişinin bulunduğu araç ile kırmızı renkli bir aracın Ayvalık istikametinden birbirlerini tacizi kazayla sonuçlandı. Bu sırada dolmuş şoförü olan kişi de kazayı görüntülemeye başlayınca karayolu savaş alanına döndü. Kırmızı araçta bulunan Y.Y isimli yaşlı adam ile M.S isimli kişi siyah araçta bulunan H.Ç ve E.C’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Bunu görüntüleyen minibüs söförü M.K’da siyah araçlı kişiler tarafından görüntüyü çektiği için darpa uğradığı saniye saniye görüntülerde yer aldı. Jandarmanın kısa sürede müdahalesi ve havaya ateş açması sonucu olay büyümeden önlendi. M.K’nin görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Olayla ilgili soruşturma sürerken siyah araçta bulunan H.Ç ve E.C gözaltına alındı. Adli işlemlerden sonra şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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