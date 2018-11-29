Karayoluna zeytinyağı döküldü, trafik 2 saat durdu



- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir araçtan zeytinyağı dökülmesi nedeniyle karayolu 2 saat trafiğe kapatıldı. Olay, Antakya-İskenderun yolu Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası belirlemeyen bir araçtan karayoluna zeytinyağı dökülmesi sonucunda yol tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yolu sabunlu su ile yıkaması sonucunda 2 saat kapalı olan Antakya-İskenderun karayolunda jandarma ve trafik ekiplerinin kontrolünde geçiş izni verildi.



