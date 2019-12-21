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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karayoluna inen dağ keçisine otomobil çarptı

Karayoluna inen dağ keçisine otomobil çarptı

Yerdeki dağ keçisinden görüntü

Keçi Ticari Araç Dağ Keçisi 

-Keçiden detay
-Vatandaş ile röp.

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karayoluna inen dağ keçisine hafif ticari araç çarptı. Kaza, Adıyaman Malatya Karayolu'nda meydana geldi. Gece saat 01.00 civarında Malatya istikametinden Adana istikametine giden Eser Çolak idaresindeki 01 ADR 68 plakalı hafif ticari araç 10. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan dağ keçisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle dağ keçisi şarampole savruldu. Dağ keçisi kaza sonrasında telef oldu. Telef olan dağ keçisiyle ilgili kurumlara bilgi verilirken, dağ keçisi kaza yerinden ekipler tarafından alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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