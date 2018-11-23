Karayollarının misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü Video

-Polis ekiplerin incelemesi

-Cenazelerin kaldırılışı

-Ölenlerin fotoları



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas'ta karayolları misafirhanesinin lokanta bölümünde garson olarak çalışan şahıs tartıştığı iki mesai arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Olay, saat 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre misafirhanenin lokanta bölümünde çalışan garson A.K., iddiaya göre aşçı Özal Kızak ve fırın ustası Mustafa Tutuş ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın ardından A.K.,evine gidip pompalı tüfek alarak misafirhaneye geri döndü. A.K. yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçarak bir süre önce tartıştığı mesai arkadaşı Kızak ve Tutuş'a ateş ederek vurdu. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken silah sesi üzerine mutfak bölümüne gelen diğer çalışanlar Kızak ve Tutuş'u yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kızak ve Tutuş'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öldürdüğü arkadaşının otomobiliyle kaçtı Olay sonrası A.K. öldürdüğü mesai arkadaşı Kızak'ın aracıyla olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Olayda hayatını kaybeden Kızak'ın bekar Tutuş'un ise evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. İki mesai arkadaşını öldüren A.K.'nin ise bir süre öncesi geçirdiği trafik kazası nedeniyle psikolojisinin bozulduğu iddia edildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kızak ve Tutuş'un cenazeleri otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

