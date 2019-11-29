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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Karayollarının kar mesaisi başladı

Karayollarının kar mesaisi başladı

Greyderlerin yolu açması

Karayolları Karla Mücadele Yağan Kar Yağışı Irak 

-İş makinesinin yolu tuzlaması
-Zincirsiz minibüslerin yolda kalması
-Geri dönmeleri
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları start aldı. Kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinde 3 greyder, 1 kepçe ve bir tuzlama aracı ile bölgede çalışmalara başlarken, yola tedbirsiz çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.
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