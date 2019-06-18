Karaya oturan teknedeki 39 kişi tahliye edildi - MUĞLA
- Teknedekilerin botlara binmesi Muğla 'da karaya oturan teknedeki 39 kişi tahliye edildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde karaya oturan gezi teknesindeki 39 kişi tahliye edildi.İlçeden Göcek Adaları'na tura çıkan "Easy Rider" isimli gezi teknesi Tavşan Adası'nda karaya oturdu. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti ekipleri yönlendirildi.Botlara alınan 39 kişi Fethiye Limanı'na getirildi. Gezi teknesi ise oturduğu yerden kurtarılarak, Fethiye Sahil Güvenlik iskelesine yanaştırıldı.
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