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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karaya oturan teknedeki 36 yolcu iki kurumun uyumlu çalışmasıyla kurtarıldı

Karaya oturan teknedeki 36 yolcu iki kurumun uyumlu çalışmasıyla kurtarıldı

Karaya oturan teknedeki yolcular

Kurtarma Botu Kurtarma Operasyonu Tekne Kazası Yabancı Turist Harekete Geç 

-Yolcuların tahliye edilmesi

( MUĞLA ) MUĞLA

- Fethiye’nin Tavşan Adası açıklarında karaya oturan 26 metre boyundaki teknedeki 36 yolcu, iki kurumun uyumu sayesinde kısa sürede kurtarıldı. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün hızlı ve uyumlu çalışması sonucu kaza ucuz atlatıldı. Yaz aylarında onlarca teknenin yerli ve yabancı turistleri geziye çıkardığı Fethiye’de bir tekne kazası ucuz atlatıldı. 26 metre boyunda 8 metre genişliğindeki Easy Riders isimli tur teknesi, Fethiye’ye dönüş yolu üzerindeki Tavşan Adası açıklarında karaya oturdu. Kendi kendine kurtulamayan teknede ki turistler büyük panik yaşarken kaptan hemen yardım istedi. Fethiye’deki KIYEM 5 isimli can kurtarma botu hemen harekete geçerken 36 turist teknenin batma ihtimaline karşı hemen tekneye alındı. Tekne ise Sahil Güvenlik Komutanlığı botları tarafından çekilerek kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün koordineli çalışması sonucu gerçekleşen kurtarma operasyonu devletin iki kurumunun başarısını ortaya koydu.
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