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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karaya oturan teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı Haberi

Karaya oturan teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı Haberi

TEKNE ÇEKİLİRKEN GENEL, DETAY

( MUĞLA ) MUĞLA

Yardım Talebi 


- Bodrum’da karaya oturan 8 metrelik teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Akyarlar Burnu önlerinde karaya oturan teknede 2 kişinin yardım talebinde bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, belirtilen noktaya gitti. Burada Sahil Güvenlik Botuna ait lastik bot ile karaya oturduğu yerden kurtarılan 8 metre boyundaki "Yezdan” isimli özel tekne, daha sonra Sahil Güvenlik botuna bağlandı. Su aldığı tespit edilen tekne, içerisindeki su tahliye edildikten sonra ekiplerce Akyarlar Balıkçı Barınağı çekek yerine getirildi.
(EA-MB-
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