Karaya oturan 'Mercy God' gemisi için veda partisi

-Beylik Koyuna gelen ziyaretçilerden genel detay görüntüler

-İş makineleri ve çalışanlardan genel detay görüntüler

-Gemiyle fotoğraf çektirenlerden görüntüler

-Gemi Söküm ve Nakliye Şirketinin sahibi Fırat Yurtdaş röportaj

-Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz röportaj

-Kubilay Küçük ve Emine Turgut ile röportaj



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’nin Bozcada ilçesinde fırtınada karaya oturan gemi için veda partisi düzenlendi.

'Mercy God' isimli kuru yük gemisinin bölgeden kaldırılması için sökülme çalışmalarına başlandı. Bozcaada ilçesinin Beylik Koyu'nda 29 Aralık 2014 tarihinde lodos sebebiyle karaya oturan 88 metre uzunluğunda ve 2 bin 250 groston ağırlığındaki 'Mercy God' isimli kuru yük gemisinin bölgeden kaldırılması için bulunduğu yerde söküm kararı verildi.

Bölgeye İzmir'den Efekan Gemi Söküm ve Nakliye Şirketinden gelen görevliler çalışmalara başladı.

İlk günlerde adaya gelenler tarafından endişeyle bakılan ve daha sonra 4 yıl içinde çok sayıda yerli ve yabancı turisti Beylik Koyu ile buluşturan gemi için adadaki sivil inisiyatif tarafından veda partisi gerçekleştirildi.

Koya gelen yüzlerce kişi gemiyle hatıra fotoğrafı çektirerek, eğlenceli anlar yaşadı. "Bugün itibariyle gemiyi sökmeye başladık" Yaklaşık 1 ay önce tüm izinlerin tamamlandığını ve söküm kararının netleştiğini ifade eden Efekan Gemi Söküm ve Nakliye Şirketinin sahibi Fırat Yurtdaş, burada yaklaşık 1 ay içerisinde söküm işleminin tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Yurtdaş, "Türkiye'de karaya oturmuş yarı batık ve batık olan 140'tan fazla gemi var. Bu gemiler de çoğu artık çevreye zarar verme aşamasında. Biz bir yıl önce olaya müdahil olduk. Geminin biraz sıkıntıları vardı. O sıkıntılarını giderdik. Geminin söküm ile ilgili gerekli işlemlerini, izinlerini her şeyini devletimizden izinlerini aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Ulaştırma Bakanlığından, Çanakkale ve Bozcaada Liman Başkanlığından gerekli izinleri tamamlayarak bugün itibariyle gemiyi sökmeye başladık. Sökümün yaklaşık 1 ay kadar olmasını tahmin ediyoruz. İnşallah kazasız, belasız sökmeyi düşünüyoruz 1 ay içerisinde. Çalışmalarımız 15 kişilik ekiple gerçekleştirilecek. Gemiyi götürmek için 2 yol vardı. Biri denizyolu biri karayolu. Denizyoluyla, gemi çok sığda olduğu için karada olduğu için götürmek mümkün değil. O yüzden doğal olarak karayoluyla götüreceğiz" şeklinde konuştu.

İstanbul'dan arkadaşlarıyla Bozcaada'ya gelen Kubilay Küçük, "Biz arkadaşlarla iki günlük bir hafta sonu kaçamağı yapmak istedik. Otel sahibimizden bugün burada böyle bir etkinlik olduğunu öğrendik. Arkadaşlarımız da aynı zamanda bu gemiyle fotoğraf çekinmek istiyordu. Son gününde gelmemiz de enteresan oldu. Adanın sembolüydü kendisi. Gitmesi biraz üzücü. Bakalım ne olacak sonrasında. Hakikaten buranın bir sembolüydü. İnsanlar sırf onun için adaya gelip buraya kamp kurup, akşamları ateş yakıp, güzel bir ortam sağlıyorlardı kendilerine" dedi.

Arkadaşlarıyla Beylik Koyu'na gelen Emine Turgut ise "Haberimiz yoktu böyle bir partiden, dün gece geldik biz. Hatta ben gelip gemiyle fotoğraf çekinmek istiyordum. Kaldırılmadan önce gelip bir son fotoğraf çekinelim istedik. İlk defa geliyorum. Her gelen bu gemiyle fotoğraf çektiriyordu. Görüyordum. Ben de son kez kaldırılmadan gelip fotoğraf çekineyim dedim" diye konuştu.

"4 senedir davetsiz bir misafiri ağırlıyoruz" 'Adanın davetsiz misafiri' olarak nitelendirdikleri geminin buradaki ömrünü tamamladığını ve Beylik Koyu'nun Bozcaada'nın çok özel değerlerinden birisi olduğuna belirten Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz, "Bozcaada halkı olarak yaklaşık 4 senedir davetsiz bir misafiri ağırlıyoruz. Tabii birçok insan için burası cazibe noktası haline geldi. Bir fotoğraf çekim noktası haline geldi. Beylik Koyu daha tanınır hale geldi. Aslında doğal yaşantı için ilerleyen dönemlerde bunun çok ciddi sıkıntılar içeriyor olma ihtimali çok yüksek. Biz Liman Başkanlığının girişimleriyle artık bu geminin buradan alınması gerektiğini Bozcaada halkı olarak biliyoruz. Çünkü yavaş yavaş gemide zaten hem yoğun kış şartlarından hem rüzgardan etkilenmeye başladı.

İlerleyen süreçlerde bu doğal koyun bu bakir koyun çevresine aslında bir zarar vermemesi adına artık bu geminin buradan alınması gerekiyordu. Liman Başkanlığının girişimleriyle Ulaştırma Bakanlığı bir ihale kapsamında artık bu gemi yerinde sökülerek, buradan bertaraf edilmesi kararını aldı. Yüklenici firmaya da biz de Bozcaada halkı olarak, Bozcaada yerel yönetimi olarak, halkın temsilcisi olarak burada hiçbir çevre problemine sebebiyet vermeyecek şekilde tüm tedbirlerin alınması kaydıyla bu geminin buradan sökülmesi konusunda hem fikir olduğumuzu söyledik" ifadelerini kullandı.