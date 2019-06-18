Karaya oturan gezi teknesinin yolcularını Sahil Güvenlik böyle kurtardı



- Muğla’nın Fethiye ilçesinden hareket eden gezi teknesi Tavşan Adası açıklarında karaya oturdu. Teknedeki 39 yolcu Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince tahliye edildi. Edinilen bilgiye göre, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda gezinti amaçlı Fethiye’den denize açılan Fethiye Limanı'na kayıtlı ‘Easy Rider’ isimli teknenin Tavşan Adası açıklarında karaya oturduğu belirtilerek, teknede bulunan 39 yolcunun tahliyesi talep edildi. İhbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına ait 2 bot yönlendirildi. Sahil Güvenlik botu ve Kıyı Emniyetine ait bot tarafından teknede bulunan 39 yolcu Fethiye Limanı'na getirildi.

East Rider isimli gezi teknesi de karaya oturduğu yerden kurtarılarak adli ve idari işlemler için Sahil Güvenlik iskelesine çekildi.

