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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karasu Sahilinde ölü yunus bulundu Haberi

Karasu Sahilinde ölü yunus bulundu Haberi

Sahilden detaylar

Karya Kamera Yunus Balığı 

-Balıktan detaylar
-vatandaşlardan detaylar

( SAKARYA -ÖZEL) SAKARYA

- Sakarya Karasu sahilinde denize giren vatandaşlar sahilde ölü yunus balığıyla karşılaştı. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan ölü yunus, görenleri şaşkına çevirdi. Sahilde yaşanan ölü yunus şoku kameralara yansıdı. Sakarya Karasu sahilinde denize girenler, sahilde ölü yunus balığı şoku yaşadı. Sahilde ölü yunus balığıyla karşılaşan vatandaşlar adeta şaşkına döndü. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılarak sahile getirilen ölü yunus, hem yetişkinlerin hem de çocukların ilgisini çekti. Ölü yunusu gören vatandaşlar balığı uzun süre izledi. Balığın balıkçı teknelerinden birinin motoruna çarparak ölmüş olabileceği iddia edildi. Öte yandan o anlar kameraya yansıdı.
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