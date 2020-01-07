Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Karasu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Karasu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

şahısların emniyetten çıkarılışı detay

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Harekete Geç Polis Ekipleri Çakmak Gazı 

-fotoğraf

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken konuyla alakalı 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yaptıkları iddia edilen 3 şahıs hakkında gelen ihbar üzerine harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yaptıkları iddia edilen E.E.Ş., F.E. ve E.K. isimli şahısları takibe alan polis ekipleri şahısların kullandıkları 54 ADC 745 plakalı aracı takibe aldı. Şahısları Kuzuluk Mahallesi Demirli mevkiinde yakalayan polis ekipleri yaptıkları arama sonucunda araç içerisinde bulunan E.E.Ş.’nin üzerinden 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör de 5 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen 7 bin TL para yakalandı. Araçta yapılan arama sonrasında ise araçtan; sakız kutusu içerisinde 36.93 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Adreste yapılan aramada toplam 11 gram toz kubar esrar maddesi ve imalatta kullanıldığı düşünülen çok sayıda çakmak gazı, sinek ilacı, çok sayıda metamfetamin maddesi içiminde kullanılan cam düzenek ve hint kınası ele geçirildi. Karasu’nun Yalı Mahallesi'nde yapılan aramada ise; 1 adet tabanca ve kutu içerisinde 9.98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.E.Ş. ve E.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı